Ти дивишся продовження прем’єрного випуску шоу Де логіка? від 09.03.2021. У другому раунді зірки зіграють у гру Третій зайвий. Сергій Притула показуватиме учасникам зображення, на яких учасникам треба знайти один або декілька зайвих предметів. У цьому раунді між командами розгорнеться справжня боротьба, і одна з них навіть почне красти правильні відповіді у суперників. Хто ж це буде – Богині чи Хліб? Дізнаєшся просто зараз в шоу Де логіка? 1 випуск від 09.03.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 1 випуск дивитися онлайн

Де логіка 1 випуск 3 раунд дивитися онлайн