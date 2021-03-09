Video: Випуск 1. Раунд 2. Марс виявиться командам не по-зубах. Де логіка? Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Де логіка 1 випуск від 09.03.2021 на Новому каналі частина 2 | Де логіка онлайн на Новому каналі
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09 березня

Випуск 1. Раунд 2. Марс виявиться командам не по-зубах. Де логіка? Сезон 1

Ти дивишся продовження прем’єрного випуску шоу Де логіка? від 09.03.2021. У другому раунді зірки зіграють у гру Третій зайвий. Сергій Притула показуватиме учасникам зображення, на яких учасникам треба знайти один або декілька зайвих предметів. У цьому раунді між командами розгорнеться справжня боротьба, і одна з них навіть почне красти правильні відповіді у суперників. Хто ж це буде – Богині чи Хліб? Дізнаєшся просто зараз в шоу Де логіка? 1 випуск від 09.03.2021 на сайті Нового каналу.

Де логіка 1 випуск дивитися онлайн

Де логіка 1 випуск 3 раунд дивитися онлайн

Випуск 1. Раунд 2. Марс виявиться командам не по-зубах. Де логіка? Сезон 1
Випуск 1. Раунд 1. Богині проти Хліба! Де логіка? Сезон 1
Випуск 1. Раунд 3. Учасники роблять Притулі боляче. Де логіка? Сезон 1
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