Video: Випуск 1. Раунд 1. Богині проти Хліба! Де логіка? Сезон 1

Дивіться онлайн шоу Де логіка 1 випуск від 09.03.2021 на Новому каналі частина 1 | Де логіка онлайн на Новому каналі
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09 березня

Випуск 1. Раунд 1. Богині проти Хліба! Де логіка? Сезон 1

Ти дивишся прем’єру розважального шоу Де логіка? 1 випуск від 09.03.2021 на сайті Нового каналу. Першими гостями Сергія Притули стануть: співачка Злата Огневич, актор Тарас Цимбалюк, автор і сценарист Олександр Еллерт і актриса Ксенія Мішина. У 1 раунді учасники поділяться на дві команди – команда дівчат Богині та команда чоловіків Хліб. У цьому конкурсі гості повинні вгадати, що об’єднує три картинки, які їм покаже Сергій Притула. На перший погляд, зображення здаються ніяк не пов’язаними між собою. Але в нашій програмі логіка є скрізь! Дивись все це просто зараз в шоу Де логіка? 1 випуск від 09.03.2021 на сайті Нового каналу.

Дивитись онлайн Де логіка

Де логіка 1 випуск 2 раунд дивитись онлайн

Випуск 1. Раунд 1. Богині проти Хліба! Де логіка? Сезон 1
Випуск 1. Раунд 2. Марс виявиться командам не по-зубах. Де логіка? Сезон 1 ...
Випуск 1. Раунд 3. Учасники роблять Притулі боляче. Де логіка? Сезон 1
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