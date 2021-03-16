Для співачкок та суперблогерок Анни Трінчер та Jerry Heil мобільний телефон - це не просто гаджет, а справжній робочий інструмент. Усі фото, відео, скріни та селфі, які вони не наважуються показати в Instagram зберігаються у їхніх фотогалереях. Але Новий канал розкрутив дівчат на те, щоб вони розблочили свої мобільні та показали усе найприватніше. Як прошов день народження Ані Трінчер, чому вона плакала через свою ж пісню, як любить розважатися Jerry Heil та що вона робить в переддень Нового року? Усе це дивись у діджит-грі «У приват до зірки».

Дивитися шоу Де логіка? онлайн

«У приват до зірки» - діджитал-гра Нового каналу з зірковими учасниками шоу «Де логіка?» У ній українські селебріті по черзі називають одне одному дати та показують за ці дати контент у своїх мобільних – фото чи відео. Головна умова – жодних табу та максимальна відвертість. Ми обіцяємо: все, що було приватним, стане публічним!