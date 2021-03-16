Video: Що робила Jerry Heil в переддень Нового року та як Ані Трінчер вдалося перевтілитися в Аріану Гранде? Гра «У приват до зірки»

Бекстейдж 3 випуску шоу Де логіка на Новому каналі. У приват до зірки - відео бекстейджа 3 випуску шоу Де логіка від 16.03.2021
Новий канал / Де логіка? / Що робила Jerry Heil в переддень Нового року та як Ані Трінчер вдалося перевтілитися в Аріану Гранде? Гра «У приват до зірки»
16 березня

Що робила Jerry Heil в переддень Нового року та як Ані Трінчер вдалося перевтілитися в Аріану Гранде? Гра «У приват до зірки»

 

Для співачкок та суперблогерок Анни Трінчер та Jerry Heil  мобільний телефон - це не просто гаджет, а справжній робочий інструмент. Усі фото, відео, скріни та селфі, які вони не наважуються показати в Instagram зберігаються у їхніх фотогалереях. Але Новий канал розкрутив дівчат на те, щоб вони розблочили свої мобільні та показали усе найприватніше. Як прошов день народження Ані Трінчер, чому вона плакала через свою ж пісню, як любить розважатися Jerry Heil та що вона робить в переддень Нового року? Усе це дивись у діджит-грі «У приват до зірки». 

Дивитися шоу Де логіка? онлайн

«У приват до зірки» - діджитал-гра Нового каналу з зірковими учасниками шоу «Де логіка?» У ній українські селебріті по черзі називають одне одному дати та показують за ці дати контент у своїх мобільних – фото чи відео. Головна умова – жодних табу та максимальна відвертість. Ми обіцяємо: все, що було приватним, стане публічним!

 

Що робила Jerry Heil в переддень Нового року та як Ані Трінчер вдалося перевтілитися в Аріану Гранде? Гра «У приват до зірки»
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