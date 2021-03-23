Доступ до мобільних селебріті отримати просто неможливо, але Новому каналу вдається і це. Цього разу порпатися у фотогалереях одне одного будуть супермодель та ведуча реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» Алла Костромічова та учасник Improv Live Show Вова Шумко. Що читає Алла Костромічова? Як вона виховує сина та чому модель просто необхідно забезпечити їжею на зйомці? Як пройшов день народження Юри Ткача та чому Вова Шумко їздить на гастролі у повозці? Про все це дивися у третьому випуск гри «У приват до зірки»!

Дивитися шоу Де логіка? онлайн

«У приват до зірки» - діджитал-гра Нового каналу з зірковими учасниками шоу «Де логіка?» У ній українські селебріті по черзі називають одне одному дати та показують за ці дати контент у своїх мобільних – фото чи відео. Головна умова – жодних табу та максимальна відвертість. Ми обіцяємо: все, що було приватним, стане публічним!