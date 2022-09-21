«Вилетів у кювет»: Андрій Бєдняков розповів про поїздку на Закарпаття

Ведучий проекту «Де логіка?» (Новий канал) зізнався, що останнім часом постійно кудись їздить, але не задля відпочинку чи роботи, а щоб допомогти Україні

З самого початку повномасштабної війни в Україні телеведучий родом з Маріуполя Андрій Бєдняков активно волонтерить. Він не дуже любить говорити про свою діяльність, та, повірте, робить більше ніж достатньо.

Зараз дивляться

– Останні півроку я живу, як і всі українці. В машинах, у різних містах… Не так, як раніше. Звісно, тоді теж був у роз’їздах, але за кордоном. А зараз в Україні, – розповів ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» в YouTube-проекті «Ходят Слухи». – Я постійно кудись їжджу: щось забираю, щось привожу, щось відправляю, щось віддаю.

Нещодавно український ведучий вирушив у невеличку подорож Україною, аби хоч трішки відволіктися. На жаль, не обійшлося без пригод.

– Я хотів на три дні поїхати на Закарпаття, на озеро Синевир. Жодного разу там не був. Просто планував побути два дні без телефону. Ну, без телефону навряд… Але хотів, щоб трішки голова відпочила, – ділиться Андрій Бєдняков. – Не доїхав. Вилетів у кювет за 15 хвилин до Синевиру. Мене витягли хлопці, замінили колесо, і я поїхав назад. Побув у Львові один день. Відвідав перший благодійний конкурс краси. Вони хотіли, щоб я його провів, але не зміг. Просто посидів у журі. І повернувся додому.