«Віддала іграшки дітям, які постраждали від війни»: Андрій Бєдняков – про доньку

Телеведучий розповів про зворушливу ініціативу 6-річної Ксені

За півроку війни українці вразили весь світ тим, як швидко згуртувались у боротьбі проти ворога. Ми сміливо боронимо Україну на фронті, щодня донатимо на ЗСУ та продовжуємо працювати, аби не зупинялась економіка країни. Але особлива гордість – за наших дітей, які свідомо долучаються до добрих справ.

Для прикладу, 6-річна донька ведучого проекту Нового каналу «Де логіка?» Ксеня вирішила віддати свої іграшки дітям, які постраждали від війни. Зараз дівчинка з мамою, акторкою Анастасією Короткою, знаходиться у США. Ходить до школи там, але не забуває про рідну країну та своїх однолітків. Про зворушливу ініціативу доньки розповів зірковий татусь.

– Ксеня сказала, щоб усі її іграшки отримали дітки, які постраждали від війни, – написав Бєдняков. – Ця дівчинка (дівчинка на фото – прим. ред.) щойно отримала подарунок від неї. Усі дітки мають бути щасливими.

Раніше, ще до повномасштабної війни, Андрій Бєдняков зізнався, що його Ксеня дуже активна й креативна дівчинка.

– Донька поєднала характери і мами, і тата. Непосидючість, звісно, від мене, – з усмішкою розповів телеведучий Новому каналу. – Щодо вільного часу, то ми часто подорожуємо сім’єю. Ксеня обожнює Одесу і Львів! Коли вдома, то граємо в настільні ігри. Читаємо. Багато читаємо!

Нагадаємо, що дружина Бєднякова Анастасія Коротка вагітна. Подружжя вдруге стане батьками! Бажаємо здоров’я родині телеведучого та найшвидшого возз’єднання у мирній Україні!