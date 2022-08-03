Андрій Бєдняков розповів про повернення у Маріуполь

Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» зізнався, що впевнений: рано чи пізно всі люди повернуться у свої рідні українські міста. І нам разом потрібно про це думати та діяти

Відомий телеведучий Андрій Бєдняков родом з Маріуполя. Востаннє він був удома за кілька днів до повномасштабного вторгнення. Зараз, попри новини та те, в якому стані Маріуполь, ведучий проекту «Де логіка?» (Новий канал) вірить, що рано чи пізно неодмінно туди потрапить.

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– Я впевнений, що повернусь у своє рідне місто. Інакше навіщо це все? Це не мрія. Це мета! Це справедливість, – каже Андрій. – У школі я завжди «отримував» за те, що цінував справедливість і прагнув до неї. І зараз хочу, щоб справедливість була! Не бажаю вірити, що не повернусь у своє місто. Я прагну повернутись у Маріуполь! Чому я повинен віддавати його?

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Того Маріуполя, яким його знає Андрій Бєдняков, а також усі маріупольці та гості міста, на жаль, вже немає. Але спогади ніколи не зникнуть з пам’яті! Їх не вкрасти.

– У мене забрали місто, в якому я ріс. Його немає. І найстрашніше, що хочуть забрати в мене та багатьох маріупольців – це спогади. У кожного вони є, – розповідає Бєдняков в інтерв’ю Дмитру Гордону. – Це як у фільмі «Люди в чорному», коли персонажі щось робили своїм спеціальним прибором, і в усіх зникала пам’ять. Нам потрібно дуже сильно і надовго кліпнути, щоб не потрапити під цей промінь. Я от ніби заплющив очі, і коли відкрию, то все виявиться добре. Зрозуміло, що не буде того міста, не буде будинків, дитячих майданчиків, драмтеатру, нового пірсу. Але буде наша земля! Наша українська земля, яка нікому, окрім нас, не належить. Я впевнений у цьому! Ми зробимо все можливе для цього. Мені хочеться вірити, що всі люди думають про те, щоб такий хлопець як я, Андрій з Маріуполя, знову зміг приїхати у своє рідне місто. Щоб Саша з Херсона знову приїхав у своє рідне місто. Щоб люди з Харкова, Донецька, Луганська повернулись у свої міста. Якщо всі українці будуть постійно думати про це, то нам все вдасться.