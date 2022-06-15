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«Як ви там? Києва ж вже немає?»: Андрій Бєдняков – про розмови з сестрою

Андрій Бєдняков – про розмови з сестрою

Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» розповів, про що встигав поговорити з рідною сестрою, коли та телефонувала з Маріуполя

Маріуполь – місто-герой. Хоч які б прапори розвішували по його вулицях, він назавжди залишиться українським! У це вірять усі. Особливо маріупольці, які чекають на день, коли зможуть повернутися в рідне місто біля моря. Як от ведучий проекту «Де логіка?» (Новий канал) Андрій Бєдняков.

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У перший день повномасштабного вторгнення росії в Україну в Маріуполі знаходилися його мама і сестра. На жаль, внаслідок хвороби та стресу від війни мати телеведучого пішла з життя. Сестрі вдалося врятуватися.

Андрій Бєдняков – про розмови з сестрою

– Сестра виїхала звідти нещодавно. Вона багато що розповідала. І про те, як вони чули вибухи. І як їм вимикали світло. Як зливали воду з батарей. Як готували їжу на вулиці. Як розтоплювали сніг. Все було, – розповів Бєдняков в інтерв’ю Дмитру Гордону. – Я намагаюся з нею на цю тему по телефону не говорити. Хочу особисто, коли побачу. Адже всі рази, коли ми зідзвонювалися, розмови виходили короткими. Зв’язку в неї не було, тож виїжджала хтозна куди, щоб зловити його та поговорити хоч трохи. Найдовша наша розмова тривала хвилини дві з половиною.

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Головними запитаннями були: «Як ви почуваєтеся?», «Що і як вам передати?», «Ти як?» Та це вже згодом. Перші зідзвони з рідними, коли з’явився зв’язок, виявилися складними:

Андрій Бєдняков – про розмови з сестрою

– Спочатку, коли вона телефонувала, то питала: «Як ви там? Києва ж уже немає? Харків і Одесу взяли, всіх розбомбили?» Жодної інформації люди не мали, а потім почалася дезінформація. Їм говорили, що все захоплено, а Зеленський зрадив країну. Вмикали навіть ролики з пародією на нашого президента, де казали, що жителі міста нікому не потрібні, – розповів Андрій Бєдняков. – Люди, які сиділи у підвалах протягом двох-трьох тижнів, не вилазячи звідти, що вони могли думати? Те, що пережили маріупольці, не пережив, напевно, ніхто.

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