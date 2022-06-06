Андрій Бєдняков – про перший день після війни

Ведучий проекту «Де логіка?» (Новий канал) припустив, як буде почуватиметься і що робитиме після нашої Перемоги

Жорстока війна, яку на території України розв’язала росія, триває. Але немає сумнівів, що Перемога за нами. Українці уявляють собі перші дні після Перемоги, мріють, чим займатимуться та з ким зустрінуться. Думками з цього приводу поділився ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков.

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– «Хух!» – ось так зроблю. «Це закінчилося…» – сказав він в інтерв’ю проекту «Денисов Time. Війна». – Люди кажуть, що ми будемо святкувати. Я не бачу, принаймні зараз, себе людиною, яка буде скакати і кричати «Ура! Ура! Ми виграли!» Я, напевно, просто видихну і скажу: «Нарешті». А потім вже обов’язково буду дякувати Збройним силам України. Політикам, які робили все задля того, щоб Україна знову стала тією країною, якою вона була. Буду дякувати українцям за те, що ми почали робити все разом, як ніколи згуртовано.

«Люди в Маріуполі звикли до вибухів»: Андрій Бєдняков – про перший день війни у рідному місті

«Я з жахом чекав на телефонний дзвінок від дружини»: Андрій Бєдняков – про ранок 24 лютого

І, звісно, в планах Бєднякова – з’їздити в рідне місто:

– Я, нарешті, мрію обійняти своїх рідних. І поїхати до Маріуполя. Я так хочу в Маріуполь… – каже Андрій Бєдняков. – Ви навіть не можете уявити, як я цього хочу. Чекаю на день, коли кожен поїде до себе додому!