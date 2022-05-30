Андрій Бєдняков – про перший день війни у рідному місті

Майже одразу ведучий шоу «Де логіка?» (Новий канал) втратив зв’язок з рідними. Не чув їх близько трьох тижнів

На момент початку війни рідні ведучого проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрія Бєднякова знаходилися в Маріуполі. Перед цим він частенько приїздив у рідне місто, аби відвідати маму, сестру, друзів. Був там навіть за три дні до повномасштабного вторгнення росії в Україну.

– 24 числа, коли вся Україна прокинулася від вибухів, я зателефонував у Маріуполь і запитав, як справи. На що мені відповіли: «Як зазвичай», – розповів телеведучий в інтерв’ю проекту «Денисов Time. Війна». – Це найстрашніше, тому що люди в Маріуполі вже звикли до вибухів, на жаль. І могли відрізняти, коли це «звичайні» удари, а коли ситуація погіршується. Процитую своїх 24 числа: «Десь там гупає. Але, сподіваємось, що все буде добре». Наступного дня в мене вже з сестрою не було зв’язку. Вона перебувала в одному з найперших районів, де той зник. Але за день вона була в мами і казала, що все нормально. Через день після цього дзвінка зв’язок пропав і там.

Близько трьох тижнів телеведучий не міг зв’язатися з рідними.

– Завдяки колаборантам «вони» (російська армія – прим. ред.) знали, в які точки потрібно стріляти, аби люди залишилися без води, газу, світла. А ще – без телебачення та інтернету. Щоб не було будь-якої інформації, щоб ніхто нічого не розумів, – пояснив Бєдняков. – А потім мати змогу говорити людям те, що хочуть. Знайомі розповідали, що коли «вони» зайшли в Маріуполь, то по місту почала їздити машина, з якої говорили, що Київ, Харків і Одесу вже взяли, закликали людей виходити, бо про них забули, і таке інше.