Новий канал>Де логіка?>Новини

«Від мене відписалися близько 200 тисяч росіян»: Андрій Бєдняков – про аудиторію Instagram

Андрій Бєдняков – про аудиторію Instagram під час війни

Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» розповів, що йому писали підписники соцмережі

Українські знаменитості з першого дня війни активно воюють на інформаційному фронті. Усіма можливими способами вони доносять правду про війну, яку розв’язала на території України росія, до всього світу. Соцмережі зірок, безумовно, один з головних майданчиків для цього. Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков на сторінці в Instagram висловлює свою чітку позицію і просто «кричить» про жорстокість росіян у його рідному місті Маріуполі. На реакцію «зазомбованих» він чекав недовго.

Андрій Бєдняков – про аудиторію Instagram під час війни

– Підписники з росії дуже багато що мені писали. І прокльони, і «щоб я здох», – поділився Бєдняков в інтерв’ю проекту «Денисов Time. Війна». – Але немало й тих, хто шокований усім, що відбувається. Вони писали: «Ми з вами. Тримайтеся». Звинувачують, буває, що я звертаю увагу лише на тих, хто бажає зла. Але ні. Є люди, які висловлювали співчуття. Та для багатьох чомусь шоком виявилася моя позиція. «Ты забыл, с чьей ложки жрал», – «обожнюю», коли таке пишуть. От, умовно, якщо тобі начальник платить гроші, а потім приходить до тебе в квартиру, нищить твої меблі і б’є твоїх дітей, ти маєш стояти в кутку і думати: «Він же платить мені гроші, то я буду мовчати». Якщо люди цього не розуміють, то я не знаю, про що можна говорити.

«Я в житті стільки не плакав, як за цю війну»: Андрій Бєдняков згадав прогулянки Маріуполем

«Донька постійно запитує, коли закінчиться війна»: Андрій Бєдняков – про повернення його родини в Україну

До початку повномасштабної війни в Instagram Андрія Бєднякова переважала російська аудиторія.

Андрій Бєдняков – про аудиторію Instagram під час війни

– Близько 200 тисяч росіян відписалися від мене в Instagram з початку війни, – розповів телеведучий в інтерв’ю проекту «Слава+». – Я дивився аналітику – зараз у мене переважає українська аудиторія.

де логіка новини нк новости
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь