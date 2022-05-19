Андрій Бєдняков – про аудиторію Instagram під час війни

Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» розповів, що йому писали підписники соцмережі

Українські знаменитості з першого дня війни активно воюють на інформаційному фронті. Усіма можливими способами вони доносять правду про війну, яку розв’язала на території України росія, до всього світу. Соцмережі зірок, безумовно, один з головних майданчиків для цього. Ведучий проекту Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков на сторінці в Instagram висловлює свою чітку позицію і просто «кричить» про жорстокість росіян у його рідному місті Маріуполі. На реакцію «зазомбованих» він чекав недовго.

– Підписники з росії дуже багато що мені писали. І прокльони, і «щоб я здох», – поділився Бєдняков в інтерв’ю проекту «Денисов Time. Війна». – Але немало й тих, хто шокований усім, що відбувається. Вони писали: «Ми з вами. Тримайтеся». Звинувачують, буває, що я звертаю увагу лише на тих, хто бажає зла. Але ні. Є люди, які висловлювали співчуття. Та для багатьох чомусь шоком виявилася моя позиція. «Ты забыл, с чьей ложки жрал», – «обожнюю», коли таке пишуть. От, умовно, якщо тобі начальник платить гроші, а потім приходить до тебе в квартиру, нищить твої меблі і б’є твоїх дітей, ти маєш стояти в кутку і думати: «Він же платить мені гроші, то я буду мовчати». Якщо люди цього не розуміють, то я не знаю, про що можна говорити.

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До початку повномасштабної війни в Instagram Андрія Бєднякова переважала російська аудиторія.

– Близько 200 тисяч росіян відписалися від мене в Instagram з початку війни, – розповів телеведучий в інтерв’ю проекту «Слава+». – Я дивився аналітику – зараз у мене переважає українська аудиторія.