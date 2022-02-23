Григорій Решетнік – про майбутні професії синів

За лаштунками шоу «Де логіка?», яке з 3 березня покаже Новий канал, телеведучий розповів, які таланти вони з дружиною розвивають у дітях

Багатодітний татусь, телеведучий Григорій Решетнік мало не щодня показує своїх трьох синів у соцмережах. Ділиться їхніми здобутками та мотивує інших батьків активно розвивати малечу. Під час зйомок інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?», яке 3 березня о 20:00 стартує на Новому каналі, ведучий детально розповів про захоплення синів та їхні можливі майбутні професії.

– Якось я опублікував пост в Instagram, де написав, що мої сини – майбутні винахідник, футболіст та бізнесмен. Перші два – бажання дітей, а третє – це вже моє бажання, – каже ведучий. – Винахідник у нас найстарший син Ваня. Він робить різні макети, якось змоделював футбольне поле, ходить на архітектуру, на курси зі збирання конструкторів, на робототехніку, дуже гарно малює. Також він цікавиться динозаврами, читає різні енциклопедії і збирає колекцію. Середній, Діма, захоплюється футболом. Дивиться зі мною чемпіонати, грає в цю гру. А маленький Сашко, мені здається, справжній український бізнесмен. Можливо, трішки аграрій. Такий «моцний» хлопець із серйозним цілеспрямованим поглядом. Власне, хтось же має заробляти гроші в нашій родині (сміється).

Решетнік переконаний, що помітити таланти в дітях – це мистецтво. Та головне – дати їм можливість розвиватися.

– Ми з дружиною дослухаємося до діток, спостерігаємо за ними, намагаємося забезпечити різні заняття та гуртки, де вони можуть розвивати свої таланти, – каже Григорій. – Десь направляємо, десь пропонуємо, а десь даємо право на категоричне «ні». З дитинства, від самого народження, всі наші дітки займаються плаванням. Та взагалі вони дуже різні, попри те, що мама й тато одні (сміється). Вважаю, що кожну дитинку треба «балансувати». Має бути творчість і обов’язково фізичні активності. Також раджу зробити акцент на англійській мові.

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Ще одна порада від Григорія Решетніка – тісно комунікувати з дітьми.

– Щотижня ми намагаємося говорити з синами та розпитувати, що їм подобається, що цікаво, – каже телеведучий. – Не перенавантажуйте дітей, дослухайтеся! І, підсумовуючи, завжди пам’ятайте, що кожна дитина талановита!

Другий сезон інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» з Андрієм Бєдняковим Новий канал покаже вже з 3 березня о 20:00! Не пропустіть яскраву прем’єру цієї весни!