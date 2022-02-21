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«Не знала, як відкрити капот»: Соня Плакидюк – про перший досвід водіння авто

Соня Плакидюк – про перший досвід водіння авто

Під час зйомок інтелектуально-розважального шоу Нового каналу «Де логіка?», яке стартує 3 березня, fashion-фотограф згадала форс-мажор на початку її досвіду водія

Усі, хто вміє керувати автомобілем, точно пам’ятають свій перший раз за кермом. За лаштунками шоу «Де логіка?», яке з 3 березня покаже Новий канал, Соня Плакидюк у деталях розповіла про свої перші дні за кермом. Без форс-мажорів не обійшлося.

Соня Плакидюк – про перший досвід водіння авто

– Руки в мене трусилися лише в перший раз, а потім сіла й поїхала, – згадує Соня. – На трасу виїхала вже на третій день самостійного водіння. Потрапила під зливу, в мене не вмикалися двірники, закінчився омивач, а я не знала, як відкрити капот. Заїхала на заправку, і там ми з хлопцями-працівниками дуже довго стояли й дивилися одне на одного. Я кажу: «Хлопці, налийте мені омивач». А вони: «Без проблем. Відкрийте капот». Словом, телефонувала всім, у кого така ж марка машини, як у мене, щоб вони мені пояснили, де відкривається той капот. Зрештою курс молодого бійця було пройдено. Зрозуміло, що ще не супердосвідчена, але вже немає цього стресу і тремтячих рук. Тепер я кайфую!

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До речі, «курс молодого бійця» у керуванні авто Соні допомагали пройти підписники.

Соня Плакидюк – про перший досвід водіння авто

– Питала в себе у соцмережах: «Чим дякувати?» Мені писали: «Аварієчкою». А якщо мигнуть дальнім світлом – це означає, що пропускають, – розповідає Плакидюк. – Я, звісно, поки що опанувала не всі ази спілкування між водіями. Але вже лаюся! (сміється).

Другий сезон інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» Новий канал покаже вже з 3 березня о 20:00! Не пропустіть яскраву прем’єру цієї весни!

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