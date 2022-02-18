Що носить у сумочці Оля Цибульська

За лаштунками інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?», яке з 3 березня покаже Новий канал, співачка зізналась, які п’ять речей має з собою

За лаштунками проекту Нового каналу «Де логіка?», який стартує 3 березня, відома українська співачка Оля Цибульська дозволила провести ревізію у її сумочці. Ексклюзивно для Нового каналу вона розповіла, які речі носить із собою. І головне – для чого!

Топ-5 речей, які завжди має при собі Оля Цибульська:

Мікрофон

– Мікрофон – як зубна щітка. Дуже індивідуальна штука. Я завжди зі своїм, – каже Оля. – Навесні в нас тур, тому репетиції в графіку мало не щодня.

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Вішак

– Я не знаю, чому це тут, – сміється Цибульська. – Мабуть, приміряла look, який зранку привозила моя стилістка. Самого look’у в сумці, щоправда, немає.

Іграшковий трансформер

– Нестор (син Олі – прим. ред.) завжди кладе мені в сумку якийсь талісман на удачу, – ділиться співачка. – Сьогодні це маленький робот-трансформер. Його послання мені як оберіг.

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Тренажер для жіночих м’язів

– Після того як я познайомилася зі своєю подругою Наташею – найкращим сексологом країни, цей тренажер завжди зі мною, – говорить артистка. – Невеличка штучка у вигляді краплі на ниточці. Якщо її правильно і регулярно використовувати, можна швидко підтягнути всі жіночі м’язи, позбутися болю під час критичних днів і здивувати коханого. Перевірено!

Келих

– Насправді я взагалі не п’ю алкоголь, – сміється Оля Цибульська. – Зі мною пити невигідно. Одразу стаю нудною і засинаю. А от красивий рожевий келих для просекко при мені, бо це елемент TikTok-тренду до мого нового кліпу. Ношу з собою і знімаю відео.

Прем’єру другого сезону інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» Новий канал покаже вже 3 березня о 20:00! Чекайте цікаві загадки та ребуси, а також найяскравіших українських знаменитостей.