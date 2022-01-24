Розстріл сніжками і чоботи замість ковзанів: Андрій Бєдняков розповів про дитинство

Ведучий шоу «Де логіка?» (Новий канал) поділився цікавими спогадами з минулого

Сучасне дитинство і дитинство років 30 тому – абсолютно різні речі. Якщо нинішньому поколінню краще побавитися з ґаджетами вдома в теплі, то діти так званого покоління Y (1981-1996 роки народження) не могли собі відмовити у задоволенні якомога більше часу провести на морозі, граючись зі снігом. Теорію впевнено доводить своїми спогадами про зимові розваги в дитинстві ведучий шоу «Де логіка?» (Новий канал) Андрій Бєдняков.

– Щойно з’являвся перший сніг, автоматично починалися ігри в сніжки. Всі чекали на закінчення уроків, щоб швидше втекти, аби тебе не «розстріляли», – розповідає він. – Ставали біля школи так, щоб було гарно видно вихід, і розважалися. Зазвичай «обстрілювали» дівчат. Головне було влучити. Ніхто ніколи не ображався, не плакав, усім було класно! Ще купували петарди й ходили потім по району і підривали їх. Робили салюти, феєрверки.

Окрема тема в дитинстві Андрія Бєднякова – ковзанка. Щоправда, виглядала вона зовсім не так, як її звикли бачити сучасні діти.

– Обов’язково заливали величезну ковзанку біля школи. Ковзанів майже ні в кого не було, каталися просто у своєму взутті, – згадує ведучий. – Така ж була й у дворі. Ми з пацанами заливали її самотужки. На першому поверсі жила жіночка, здається, тітка Олена. З її квартири тягнули шланг на дитячий майданчик, потім вода замерзала, і ми там грали в хокей та взагалі не помічали холоду!

Другий сезон інтелектуально-розважального проекту «Де логіка?» з ведучим Андрієм Бєдняковим Новий канал покаже навесні. Не пропусти яскраву прем’єру шоу для всієї сім’ї!