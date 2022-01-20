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Юрій Ткач зізнався, як заробив перші гроші

Юрій Ткач зізнався, як заробив перші гроші

За лаштунками шоу «Де логіка» (Новий канал) актор розповів про своє захоплення математикою

Для багатьох школярів математика – дуже складний та неулюблений предмет. І лише завдяки наполегливій праці та правильній мотивації можна досягнути успіху у її вивченні. За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) комік, актор Юрій Ткач розказав, з якого класу «заприятелював» з математикою. Та так, що аж вступив на спеціальність «фінанси».

– До восьмого класу в мене з математикою було не дуже, а потім – дуже добре, – з усмішкою каже актор. – По закінченню школи з алгебри та геометрії отримав п’ятірки за пятибальною шкалою. Першу освіту здобував на факультеті, де було дуже багато математичних дисциплін. За спеціальністю – «конструктор-механік металургійного обладнання».

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Юрій Ткач зізнався, як заробив перші гроші

За другою освітою Юра фінансист. Цікавий факт, що він навчався на одному курсі з батьком.

– Ми з ним були одногрупниками, – розповідає комік. – До речі, я в університеті так кайфував від математики, що перші гроші заробляв написанням домашніх завдань та курсових робіт.

А тепер актор полюбляє рахувати суму двох чисел на номерах автомобілів.

– Це на кшталт щасливих квитків на трамвай, – пояснює Юрій. – Має скластися однакова сума першої і другої двійки чисел (усміхається).

Інтелектуально-розважальне шоу для всієї сім’ї «Де логіка?» з ведучим Андрієм Бєдняковим Новий канал покаже вже навесні цього року!

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