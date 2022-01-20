Юрій Ткач зізнався, як заробив перші гроші

За лаштунками шоу «Де логіка» (Новий канал) актор розповів про своє захоплення математикою

Для багатьох школярів математика – дуже складний та неулюблений предмет. І лише завдяки наполегливій праці та правильній мотивації можна досягнути успіху у її вивченні. За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) комік, актор Юрій Ткач розказав, з якого класу «заприятелював» з математикою. Та так, що аж вступив на спеціальність «фінанси».

– До восьмого класу в мене з математикою було не дуже, а потім – дуже добре, – з усмішкою каже актор. – По закінченню школи з алгебри та геометрії отримав п’ятірки за пятибальною шкалою. Першу освіту здобував на факультеті, де було дуже багато математичних дисциплін. За спеціальністю – «конструктор-механік металургійного обладнання».

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За другою освітою Юра фінансист. Цікавий факт, що він навчався на одному курсі з батьком.

– Ми з ним були одногрупниками, – розповідає комік. – До речі, я в університеті так кайфував від математики, що перші гроші заробляв написанням домашніх завдань та курсових робіт.

А тепер актор полюбляє рахувати суму двох чисел на номерах автомобілів.

– Це на кшталт щасливих квитків на трамвай, – пояснює Юрій. – Має скластися однакова сума першої і другої двійки чисел (усміхається).

Інтелектуально-розважальне шоу для всієї сім’ї «Де логіка?» з ведучим Андрієм Бєдняковим Новий канал покаже вже навесні цього року!