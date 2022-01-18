Як повернутись у форму після свят – лайфхаки від Олени Шоптенко

За лаштунками шоу Нового каналу «Де логіка?» хореографиня поділилась власними дієвими способами

Свята підійшли до завершення, а значить потрібно перемикатися з режиму «все можна» на звичний графік. Відома танцівниця та хореографиня Олена Шоптенко знає, як це зробити безболісно для організму. За лаштунками проекту «Де логіка?», який навесні покаже Новий канал, вона поділилася дієвими лайфхаками.

– Перше, що я починаю робити після свят, – це піклуватися про себе в усіх сенсах цього слова, – ділиться хореографиня. – Звісно, в новорічно-різдвяний період розслабляєшся, з’являються зайві кілограми, тож потрібно відновити звичний режим. Головний секрет, аби це вдалося, – робити все поступово!

Конкретизую:

Розклад

Починайте зі щадного режиму, але систематично. Якщо будете різко вриватись у здоровий спосіб життя, навалювати на себе безліч обов’язків та задач, то це не спрацює. Я раджу додавати по дві-три невеликі задачі на день. Таким чином легше не зірватися й досягти успіху.

Харчування

Замініть шкідливі страви з майонезом на салати зі свіжих овочів. Їжте їх щонайменше один раз на день, щоб прискорити метаболізм і наситити організм вітамінами. Не забувайте про фрукти, особливо цитрусові. Обмежте в раціоні солодощі. Якщо не можете відмовитися взагалі, замініть на корисні смаколики.

Фізичне навантаження

Найголовніше – ранкова зарядка. Це, здається, найлегше, що може бути, але саме така активність заряджає на продуктивний день і дає більше енергії, ніж ви думаєте. Після цього тіло саме захоче більше руху і «попроситься» у спортзал, басейн, на танці тощо. Повірте! Щоб було легше й веселіше, ввімкніть улюблений трек.

Олена Шоптенко запевняє, що немає нічого кращого, ніж дисципліна. На власному досвіді вона перевірила, що миттєвий перехід до здорового способу життя не спрацює.

– Працює головний і всім відомий принцип: для того, аби щось зробити, потрібно просто почати, – каже Шоптенко. – Найстрашніше та найтяжче у будь-якій справі – зрушитися з мертвої точки. Далі всі дії захоплюють, і ти не можеш зупинитися. Можливо, звучить просто і банально, але це працює. Мені точно допомагає!

Інтелектуально-розважальне шоу «Де логіка?» з ведучим Андрієм Бєдняковим Новий канал покаже вже навесні цього року!