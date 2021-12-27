Андрій Бєдняков згадав кумедну історію з дитинства

Ведучий шоу «Де логіка?» (Новий канал) згадав, як проводив Новорічні свята, та що йому дарували

У сучасних дітей є чітка асоціація: Новий рік – безліч подарунків та здійснення забаганок. А от багато українських знаменитостей пригадують, що у їхньому дитинстві такого й близько не було. Ведучий шоу Нового каналу «Де логіка?» Андрій Бєдняков зізнався, що дорогих новорічних сюрпризів у їхній родині не робили.

– Наша сім’я жила не на широку ногу, тому я ніколи не вимагав, не випрошував подарунки, – ділиться Бєдняков. – Батьки щось неодмінно дарували, але нічого особливого. Чітко пам’ятаю, що мама з лікарні, а тато з заводу завжди діставали мені запрошення на новорічні дитячі ранки з великою ялинкою. Вони набирали по два-три цих запрошення, і я стільки ж разів ходив. Потім звідти в мене було багато-багато цукерок. Також ніколи не забуду особливий подарунок – іграшковий літачок. Його треба було тягнути за мотузку, і він за допомогою пропелера злітав.

Андрій Бєдняков став ведучим шоу «Де логіка?» на Новому каналі

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У період такого «марафону новорічних дитячих ранків» з Андрієм відбулася дуже цікава історія.

– До мене прийшло розуміння, що в Діда Мороза якісь дивні стосунки зі Снігуронькою, – згадує він. – Я просто зайшов туди, куди не потрібно було заходити. Зазирнув у кімнату, де ці персонажі цілувалися. Тоді замислився, як дідусь може цілувати свою онучку? Це відклалось у мене в пам’яті, тож потім не раз запитував: «Правда вони онука та дід?» Мені відповідали, що так. І я ще більше замислювався, свідком чого тоді став? Можливо, він якось так її заспокоював… Назавжди запам’ятав цей момент.

Другий сезон інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» з ведучим Андрієм Бєдняковим Новий канал покаже у 2022 році!