Яким буде другий сезон Де логіка з Андрієм Бєдняковим

Дві гирі, два екрани, чотири зірки і Андрій Бєдняков – поєднуємо й отримуємо потужний сезон інтелектуально-розважального шоу для всієї сім’ї «Де логіка?» У 2022-му на глядачів Нового каналу чекають яскраві батли чоловічої і жіночої логік та велика порція загадок і ребусів, щоб змагатися з зірками, не встаючи з дивану

За правилами шоу, зіркові учасники в чотирьох раундах та фіналі відгадуватимуть завдання на логіку, кмітливість та швидкість мислення. Усі загадки – авторська розробка редакторів та режисерів Нового каналу.

– Ми дуже пишаємося, що після першого сезону зірки мріяли перевірити свою логіку у нашому шоу! – розповідає керівник проекту Максим Пастухов. – У випусках ви побачите олімпійських чемпіонів, гравців збірної України з футболу, топових акторів і хітмейкерів, блогерів-мільйонників, інфлюенсерів та народних артистів. Серед учасників – як вже знайомі за грою Маша Єфросініна, Ганна Різатдінова, Олександр Педан, Анна Трінчер, Юрій Горбунов, так і новачки: Юрій Ткач, Наталя Могилевська, Катерина Павленко, Євген Коноплянка, Ольга Харлан та ще багато інших.

Яскравий Бєдняков

Модератором гри та майстром жартів про зірок у другому сезоні «Де логіка?» став Андрій Бєдняков. На майданчику йому вдалося створити унікальну атмосферу. До речі, якщо ви думали, що ведучому диктують усі відповіді на завдання, то ви помилялись.

– Усі завдання я сам розгадував заздалегідь, – ділиться Андрій Бєдняков. – Щось давалося непросто, щось легше. Редактори підготували загадки різної складності, бо, як свідчить практика, логіка працює у кожного по-своєму. Над деякими завданнями я думав 5-10 хвилин, а учасники «брали» їх за кілька секунд. Подивившись на наших зірок під час зйомок, зрозумів, що вони дуже розумні. Знаєте, це той випадок, коли ведучий на їхньому тлі виглядав «баранчиком» (сміється). Загалом після зйомок у мене чудові емоції – класні зірки, завдання, класний сезон!



Андрій Бєдняков став ведучим шоу «Де логіка?» на Новому каналі

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До речі, в шоу «Де логіка?» Андрій Бєдняков з’явиться у досить незвичному образі.

– Ми попрацювали над стилем ведучого, – каже керівник проекту Максим Пастухов. – Я думаю, що в такому вигляді ви його ще не бачили. Це переважно класичні костюми «трійки», але з яскравих тканин. Андрій буде у бірюзовому, малиновому, фіолетовому, зеленому та ще багатьох відтінках.

Сюрпризи для зірок

Над створенням унікальних загадок та ребусів команда проекту працювала протягом п’яти місяців. Редактори писали завдання, дизайнери малювали графіку, а режисери робили розкадровку мультиків. Навіть ведучий долучався до процесу. Продумали все до дрібниць!

– Не секрет, що багато завдань ми підв’язуємо під наших учасників, – розповідає шеф-редактор шоу Анастасія Кутузова. – У четвертому раунді «Вгадай мене», де показуємо анімаційні ролики, сюрпризи були для Юрія Горбунова, Ксенії Мішиної, Даші Астаф’євої. Зашифрували у завданнях фільми, де вони знімались, або стрічки, що співзвучні з їхніми іменами. У раунді «Що спільного?» здивували Аню Різатдінову, коли однією з картинок виявилась її фотографія зі зйомок шоу «Хто зверху?» А ще в нас виходили незаплановані сюрпризи. Наприклад, у випуску з Оленою-Крістіною Лебідь трапився ребус із відповіддю «лебідь». У тій же програмі був мультик про мишку-кухаря «Рататуй». А у складі чоловічої команди цієї гри – Шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов.

Другий сезон рейтингового шоу для всієї сім’ї Новий канал покаже навесні 2022 року!