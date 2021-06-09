Костя Войтенко – про шкільний конфуз

Актор розказав про прогулянку шкільним подвір’ям під час уроку

Прогул заняття – це стандартний вчинок, з яким стикнувся кожен учень або студент. Головне під час цього – не попастися на очі викладачам. Для цього необхідно проявити кмітливість та винахідливість. Саме цього забракло актору ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал) Кості Войтенку.

– Уявіть, я вирішив прогуляти уроки вже у першому класі, – зізнався актор за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал). – Тоді просто вийшов зі школи та прогулювався подвір’ям. Ні щоб піти додому чи деінде (усміхається).

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Походеньки Кості по шкільному подвір’ю помітила його мати.

– Річ у тому, що вона працювала педагогом у моїй школі, – каже актор. – Дуже здивувалася, що я насмілився піти з уроку в першому класі. Покарання не отримав, але був повернутий за парту.

Смотрите выпуск “Где логика?” с актером Костей Войтенко на You Tube Нового канала