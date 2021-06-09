Прогуляв урок у першому класі: Костя Войтенко – про шкільний конфуз
Актор розказав про прогулянку шкільним подвір’ям під час уроку
Прогул заняття – це стандартний вчинок, з яким стикнувся кожен учень або студент. Головне під час цього – не попастися на очі викладачам. Для цього необхідно проявити кмітливість та винахідливість. Саме цього забракло актору ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал) Кості Войтенку.
– Уявіть, я вирішив прогуляти уроки вже у першому класі, – зізнався актор за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал). – Тоді просто вийшов зі школи та прогулювався подвір’ям. Ні щоб піти додому чи деінде (усміхається).
Тренд на подерті колготи: як Анна Саліванчук навчила школярок носити колготи по-новому
«Взяла за шиворіт і кинула в басейн»: відома гумористка – про весілля подруги
Походеньки Кості по шкільному подвір’ю помітила його мати.
– Річ у тому, що вона працювала педагогом у моїй школі, – каже актор. – Дуже здивувалася, що я насмілився піти з уроку в першому класі. Покарання не отримав, але був повернутий за парту.
Смотрите выпуск “Где логика?” с актером Костей Войтенко на You Tube Нового канала