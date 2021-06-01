«Коли є стрічка, м’яч та обруч, машинки відходять на задній план»: Анна Різатдінова – про захоплення сина

Під час зйомок шоу «Де логіка?» гімнастка поділилася мріями про майбутнє свого чада

Українська гімнастка, олімпійська призерка Анна Різатдінова за лаштунками шоу «Де логіка?», яке показує Новий канал, розповіла про спортивний хист свого сина. Виявляється, маленький Рома має неабияку пристрасть до гімнастичного приладдя.

– Коли в мене є кілька годин вільного часу, користуюся моментом і проводжу їх разом із сином, – розповідає Аня. – Зазвичай у нас все дуже активно. Любимо дитячі майданчики та різні види спорту. Вдома є всі предмети для заняття гімнастикою, тож Рома їх залюбки бере. Наприклад, бігає зі стрічкою по квартирі, грається з обручем і м’ячем. До речі, він дуже чітко розрізняє, де футбольний, а де гімнастичний. До булав, наприклад, він рівно дихає, а от інший реквізит використовує в іграх залюбки. Коли є стрічка, м’яч та обруч, то всі машинки відходять на другий план.

Різатдінова пишається, що її син у свої три рочки розуміє геть усе та впізнає маму по телевізору.

– Він вбирає всю інформацію, як губка, – розповідає Анна. – Рома чітко знає, що мама гімнастка. Коли ми були біля моєї зірки на Алеї зірок біля ТРЦ «Гулівер», то я йому розповіла, що це відкрили на честь мами, бо вона багато працювала і виступала. Він все чудово розуміє і впізнає мене в ефірі телебачення чи на відео зі змагань з гімнастики. Коли бачить, то одразу показує пальчиком і каже: «Це мама».

Олімпійська чемпіонка не приховує, що бачить сина у майбутньому спортсменом.

– Це моя мрія! – ділиться вона. – Я дуже хочу, аби він займався футболом. Пізніше можна додати теніс і плавання.

А в новому випуску інтелектуально-розважального шоу «Де логіка?» буде справжня спортивна баталія. Зійдуться Анна Різатдінова та Марина Боржемська проти Дениса Берінчика та Олега Верняєва. Хто кого – дивіться вже сьогодні, 1 червня, о 19:00 на Новому каналі!