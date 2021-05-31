Анна Різатдінова – про вигоряння після Олімпійських ігор

Зірка розповіла, що сталося з нею після отримання бронзової медалі у 2016 році

Зараз ім’я української художньої гімнастки Анни Різатдінової знає вся країна. А все завдяки тому, що у 2016 році на Олімпійських іграх дівчина виграла бронзову медаль, прославивши Україну на весь світ. У книзі «Мій роман зі спортом» Аня розповіла, як вона прийшла до своєї перемоги.

А нещодавно за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) Анна Різатдінова поділилася фото зі свого відпочинку після тих самих олімпійських ігор 2016 року. На знімку призерка позувала в купальнику на пляжі, відзначаючи свою бронзову медаль на відпочинку.

– Це був мій перший відпочинок після Олімпійських ігор за останні років шість. Вирвалася і цілий місяць провела в Дубаї. Там я дуже багато їла, погладшала на чотири кілограми. Це було різко після жорстких тренувань, стресу, але я дозволила собі все. Вирішила, що заслужила це. Після великого спорту мій організм був настільки виснажений морально та фізично, що не хотілося нічого. Від однієї думки прийти до залу мені ставало зле, хоча я працьовита. Але коли досягаєш певної мети, коли медаль у тебе в руках, ти не розумієш, навіщо тобі далі тренуватися. Тому після Олімпійських ігор я стала дуже ледачою людиною, – поділилася Анна Різатдінова.

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Але «ледачий» період у житті спортсменки тривав недовго, і вже за деякий час дівчина повернулася до фізичних навантажень. Але участь в Олімпійських іграх у її списку цілей більше не значиться.

Не пропусти новий випуск шоу «Де логіка?» з Анною Різатдіновою у вівторок о 19:00 на Новому каналі