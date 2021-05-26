Актори Дизель Шоу – про найбільш нелогічне в житті

Артисти розповіли про необдумані рішення за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал)

Необдумані вчинки – не рідкість у життя акторів «Дизель Шоу». Іноді нелогічні дії навіть доводили їх до травм:

– Колись на вулиці в Одесі я підійшла до коня, який катає дітей, і вирішила його погладити. А він у відповідь вкусив мене за живіт, – згадала за лаштунками шоу «Де логіка?», яке показує Новий канал, Яна Глущенко. – Логікою мій вчинок навіть не пахнув.

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Її колега Женя Сморігін відразу згадав про покупки.

– Найбільш нелогічна моя покупка – це пилосос для басейну, – ділиться гуморист. – Раніше мені доводилося ціле літо раз на тиждень дві години витрачати на чищення басейну. Тепер раз на тиждень чищу і басейн, і пилосос! Купив ще якось соковижималку з Кореї. Довго думав, дивився огляди й нарешті вибрав ту саму. Тепер п’ємо соки щодня. Це вже найбільш логічне рішення, пов’язане з технікою.

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Єгор Крутоголов більш розважливий щодо покупок. Але теж не без грішка.

– Я зазвичай не роблю спонтанних, необдуманих і занадто дорогих покупок. Збираю думки, відгуки, раджуся з дружиною і друзями, і лише потім приймаю рішення, – розповів Єгор Крутоголов Новому каналу. – Але безліч нелогічних покупок у мене теж є: непотрібні колонки, вимірювачі тиску, годинники, тренажери, одяг з інтернету.

Дивіться випуск інтелектуально-розважального шоу Нового каналу з акторами «Дизель Шоу» на сайті та на YouTube. А свіжі протистояння чоловічої і жіночої логіки вмикайте у вівторок о 19:00 в ефірі телеканалу.