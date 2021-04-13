Даша Астаф’єва – про нелогічні вчинки

За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) співачка розповіла про «особливий вид комедії у її шафі»

Купити щось, а потім сто раз замислитися, навіщо воно потрібно, та чи потрібно взагалі. Знайома ситуація? Такі історії є і в українських знаменитостей. Вони діляться ними за лаштунками шоу «Де логіка?», яке щовівторка показує Новий канал.

– Найбільш нелогічні вчинки у моєму житті пов’язані з покупками, – ділиться Даша Астаф’єва. – В мене є звичка купувати речі з надією, що схудну та влізу в них. Зазвичай це одяг, менший на розмір чи два від мого. Я називаю це окремим видом комедії у моїй шафі (сміється). А ще в мене є близько 10 пар окулярів для зору. Та чомусь, коли я їхала на зйомки шоу «Де логіка?», не згадала, що вони мені знадобляться. Врешті ледь-ледь могла роздивитися картинки з завданнями і нервувала від цього. А потім таки згадала, що маю окуляри та вдягнула їх вже під час гри. Після цього боротьба стала ще запеклішою.

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Чим закінчиться протистояння чоловічої та жіночої логіки у восьмому випуску інтелектуально-розважального шоу для всієї сім’ї «Де логіка?» – дивіться вже сьогодні, 13 квітня, о 19:00 на Новому каналі. Вас чекає дуже гаряча, в всіх сенсах цього слова, гра: Даша Астаф’єва та Слава Камінська змагатимуться проти Даніеля Салема та Іраклі Макацарії. Ви не можете це пропустити!