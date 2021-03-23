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Маленький тайничок: Що Алла Костромічова ховала під спідницею

Що Алла Костромічова ховала під спідницею

Телеведуча розповіла, де тримала шпаргалки під час іспитів

Майже кожен хоча б раз у своєму житті писав шпаргалки. За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) ведуча реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» Алла Костромічова розказала, де вона ховала підказки для іспиту.

– Я завжди писала шпаргалки, – розповідає ведуча. – До речі, навіть мама дозволяла мені робити такі нотатки. Адже коли їх готувала, то опрацьовувала та запам’ятовувала весь матеріал.

Щоб викладачі не побачили шпаргалки, Алла ретельно їх ховала.

Що Алла Костромічова ховала під спідницею

– Мала щасливу спідницю для іспитів, – з усмішкою каже ведуча. – В її підкладці була кишенька. Ось туди я акуратно складала всі свої нотатки. Зізнаюся, дуже рідко їх використовувала.

Алла любила складати іспити першою. Коли вона виходила з кабінету, то одногрупники ставали в чергу по шпаргалки майбутньої ведучої Нового каналу.

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– У мене ідеальний почерк, –  розповідає телеведуча. – Тому всі нотатки були акуратно написані та пронумеровані за екзаменаційними білетами. Будь-хто міг їх брати та використовувати. Я завжди з радістю ділилася шпаргалками. Як нагороду отримувала допомогу під час лабораторних робіт.

Дивіться сьогодні сімейне шоу «Де логіка?» о 19:00 на Новому каналі з Аллою Костромічовою, Сонею Плакидюк, Володимиром Шумком та Костею Трембовецьким.

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