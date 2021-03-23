Що Алла Костромічова ховала під спідницею

Телеведуча розповіла, де тримала шпаргалки під час іспитів

Майже кожен хоча б раз у своєму житті писав шпаргалки. За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) ведуча реаліті «Супер Топ-модель по-українськи» Алла Костромічова розказала, де вона ховала підказки для іспиту.

– Я завжди писала шпаргалки, – розповідає ведуча. – До речі, навіть мама дозволяла мені робити такі нотатки. Адже коли їх готувала, то опрацьовувала та запам’ятовувала весь матеріал.

Щоб викладачі не побачили шпаргалки, Алла ретельно їх ховала.

– Мала щасливу спідницю для іспитів, – з усмішкою каже ведуча. – В її підкладці була кишенька. Ось туди я акуратно складала всі свої нотатки. Зізнаюся, дуже рідко їх використовувала.

Алла любила складати іспити першою. Коли вона виходила з кабінету, то одногрупники ставали в чергу по шпаргалки майбутньої ведучої Нового каналу.

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– У мене ідеальний почерк, – розповідає телеведуча. – Тому всі нотатки були акуратно написані та пронумеровані за екзаменаційними білетами. Будь-хто міг їх брати та використовувати. Я завжди з радістю ділилася шпаргалками. Як нагороду отримувала допомогу під час лабораторних робіт.

Дивіться сьогодні сімейне шоу «Де логіка?» о 19:00 на Новому каналі з Аллою Костромічовою, Сонею Плакидюк, Володимиром Шумком та Костею Трембовецьким.