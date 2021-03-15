Оля Цибульська – про подарунок для чоловіка

За лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал) співачка зізналась, що терпіти не може шопінг

9 березня Новий канал показав прем’єру – інтелектуально-розважальне шоу «Де логіка?» Глядачі могли поспостерігати відразу за двома іграми зірок українського шоу-бізнесу та заодно перевірити і свою логіку. 16 березня чекайте знову два випуски проекту. У одному з них зіграє артистка Оля Цибульська. За лаштунками вона зробила декілька зізнань. Виявляється, співачка терпіти не може караоке і шопінг. А, якщо уявити це у суміші…

– Якщо є пекло – то це шопінг в караоке. Чи караоке в торговому центрі. Бо я терпіти не можу ні одне, ні інше. Караоке – це злочин проти музики. А години по магазинам роблять з мене жуйку. Я люблю купувати лише подарунки, і лише в якихось особливих місцях, – ділиться Цибульська. – У Барселоні є магазин, куди я завжди іду за взуттям, а у Каннах – чудова крамниця з капелюхами. Якось я вмовила чоловіка купити йому 1500-го капелюха за великі гроші. Текст «Давай краще оберемо щось тобі, в мене є схожих десять» на мене не діяв. Бо я так відчувала тоді. Ми таки купили той капелюх. А ввечері я розламала цей тендітний солом’яний виріб своєю п’ятою точкою. Просто гепнулась з морозивом та пакунками на заднє сидіння авто, де капелюх спочивав після важкого робочого дня. Чи є в цій історії логіка? Нема. Але витримка мого чоловіка, яка гриміла в повітрі того дня, – це ще той делікатес. Люблю ексклюзивні емоції.

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Дивіться шоу «Де логіка?» вже завтра о 19:00 та о 20:00. У першому випуску чекайте співачок Анну Трінчер і Jerry Heil, музиканта Позитива і блогера Дмитра Євтушенка. А у другому випуску буде справжня битва: співачка Оля Цибульська та хореографиня Ілона Гвоздьова гратимуть проти співака Ivan Navi і ведучого Дмитра Танковича. Чия логіка переможе – чоловіча або жіноча?