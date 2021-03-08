Злата Огнєвіч – про нелогічний вчинок

Кумедну історію з дитинства артистка розповіла за лаштунками шоу «Де логіка?» (Новий канал)

Ми часто робимо вчинки, які потім згадуємо, наче анекдот. Від нелогічних рішень, на жаль, не застрахований ніхто. Навіть зірки українського шоу-бізнесу. Одну з таких кумедних історій розповіла українська співачка, учасниця шоу «Де логіка?», яке 9 березня покаже Новий канал, Злата Огнєвіч.

– У дитинстві, коли мені було років десять, дуже дуже сподобалися шахи, – каже Злата. – Грати я не вміла, але щось трошки знала про них. Якось йшла містом додому і побачила величезне оголошення на стіні будинку культури, де йшлося про міжрегіональний чемпіонат з шахів. Там було написано, що з’їдуться різні майстри цієї гри, але можна записуватись, аби теж взяти участь. І що ви думаєте? Я без жодних сумнівів зайшла в бібліотеку БК і внесла своє ім’я до списку учасників турніру з шахів. Прийшовши додому, розповіла про це таткові. Він вчинив дуже мудро: усміхнувся й почав запитувати, чи знаю я взагалі, як ходить кінь, пішка, слон та всі інші фігури. На більшість елементарних запитань тата я просто не змогла відповісти. Найсмішніше, що батько не відмовляв мене від участі, а почав навчати грі в шахи. За добу до серйозних змагань, уявіть. І от настав день турніру. Я, десятирічна дівчинка, прийшла туди і, побачивши професійних гравців-учасників, зрозуміла, що краще відмовитись від цієї авантюри. Вирішила не ганьбитись, але не втекла звідти. Весь турнір із захватом спостерігала за грою інших.

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На цьому спогади співачки про нелогічні вчинки не завершилися

– Були в моєму житті й нелогічні покупки. Класична дівоча історія, – ділиться Злата. – Будучи школяркою і студенткою, я працювала влітку, щоб заробити кишенькові гроші. Витрачала їх на косметику, одяг та інші дівочі забаганки. Нелогічно, що наприкінці літнього сезону я завжди купувала літні речі. Витрачала все, що було. Не знаю, навіщо я це робила, адже попереду – осінь і зима, та варто було б купувати щось за сезоном. Напевно, таким чином просто втамовувала свою дівочу спрагу.

Уже завтра, 9 березня, о 19:00 Новий канал покаже прем’єру інтелектуально-розважального шоу для всієї сім’ї «Де логіка?» Не пропустіть відразу два випуски проекту! В запеклу боротьбу вступлять співачка Злата Огнєвіч та акторка Ксенія Мішина проти актора Тараса Цимбалюка та гумориста-сценариста Олександра Еллерта. А о 20:00 відбудеться справжня битва титанів: співачки Оля Полякова та ведуча Маша Єфросініна проти телеведучих Олександра Педана та Юрія Горбунова.