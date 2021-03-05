Що подарувати на 8 Березня – поради від Жені Кота
Хореограф зібрав ТОП презентів для жінок, завдяки яким їх серце розтане
8 Березня – незабаром, а це означає, що в більшості чоловіків починається паніка, що ж подарувати дамі його серця. Відомий український хореограф та танцівник, учасник шоу «Де логіка?» та Improv Live Show (Новий канал) Євген Кот поспішає на допомогу. Він зібрав список ТОП-подарунків на 8 Березня, які точно сподобаються представницям прекрасної половини людства. Чоловіки, зберігайте!
- Телефон
– Сучасні дівчата обожнюють фотографуватися, щодня публікувати щось красиве в Instagram. Чому б не порадувати їх новим телефоном з класною камерою? – каже хореограф.
- Білизна
– Красивий та сексуальний набір спідньої білизни – безпрограшний варіант, – вважає танцівник.
- Прикраси
– Каблучка, сережки, підвіска, ланцюжок, браслетик, – радить Євген. – Від таких подарунків дівчина завжди буде в захваті. Щоправда, уточню, що не раджу дарувати годинник. У нас із дружиною, наприклад, це правило існує давно. Не даруємо цю річ одне одному, адже вважаємо, що потрібно купувати її самостійно.
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- Картина
– Так-так, доволі неочікувано, – каже Кот. – Але, повірте, такий подарунок, зроблений власноруч, точно розтопить її серце. Зараз є багато варіантів намалювати щось красиве самостійно, навіть якщо думаєте, що ви цього робити не вмієте. Майстер-класи, уроки чи, банально, картини «за цифрами». До речі, дівчині теж можете зробити такий подарунок.
- Похід у SPA-салон
– Тут можете відпочити разом. І подарунок приємний, і час удвох проведете, – каже Кот.
- Косметика
– Можна обрати набір хорошої, якісної косметики, – радить хореограф. – Це завжди піднімає дівчатам настрій. Подивіться, чим вона користується, і подаруйте щось схоже. А ще краще обрати набір з натуральної, недешевої косметики. Зараз це дуже трендова річ. Є багато цікавих виробників. Особливо українських.
- Парфуми
– Наче й банально, але один із найкращих варіантів на 8 Березня, – говорить Євген.
– І, чоловіки, не забувайте, що до кожного подарунку обов’язково має додаватися букет весняних квітів, – зазначає Женя Кот. – Це річ, без якої взагалі не може бути прекрасне свято всіх жінок. Must-have, як то кажуть. Хорошого всім святкування!
Чекайте Женю Кота у новому інтелектуально-розважальному шоу «Де логіка?», яке з 9 березня покаже Новий канал. У день прем’єри в ефір вийде відразу два випуски. Не пропустіть!