Сергій Притула – про нове шоу Де логіка?

Телеведучий розповів кілька секретів про зйомки проекту «Де логіка?» (Новий канал)

З 9 березня Новий канал покаже абсолютно новий формат на українському телебаченні – інтелектуально-розважальне шоу «Де логіка?» Це 15 запеклих протистоянь зірок українського шоу-бізнесу за трофеї «Залізна логіка». Селебритіз-жінки зіграють проти відомих чоловіків, аби з’ясувати, чия логіка сильніша. Ведучим-модератором нового проекту став Сергій Притула. Він привідкрив завісу шоу та поділився враженнями зі зйомок.

– Українські «зірки» у переважній більшості дуже боялися виглядати…мммммм… скажімо так, не такими інтелектуалами, як вони це демонструють у своїх інста-сторіз, – ділиться телеведучий. – Бували персонажі, які вимагали «здати» їм завдання, що потрібно було виконувати у програмі, до зйомок! Так боялися виглядати недолугими. Доводилося витрачати багато кілоджоулів енергії, щоб виймати їх з «мушлі», куди вони ховалися після невдач. Моєю основною задачею було втримувати гравців у тонусі і змушувати їх перемкнутися з режиму «о, Боже, всі подумають, що я тупий/тупа» на режим «дідько забирай, це лише весела гра, потрібно видихнути й отримати від цього задоволення»!

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Сергія Притулу присоромила старшокласниця: «А ви сортуєте?»

Сергій Притула розповів, що були моменти, які його навіть виводили з себе.

– Були випадки, коли деякі гравці свою кволу гру намагалися компенсувати тим, що починали тролити суперників, – говорить ведучий. – Але хороший тролінг може бути тоді, коли ти добрий і розслаблений. А коли ти злий, знервований, твій тролінг скочується у відверте хамство. І такі випадки мали місце на знімальному майданчику.

Зірка Нового каналу зізнався, що всі конкурси перед зйомками він «проганяв крізь себе».

– Я спробував побути таким собі «лакмусовим папірцем» складності конкурсів, – каже Сергій. – А якщо б довелося справді пограти, то в напарники взяв би Сашу Педана. У нього немає комплексів виглядати смішним у кадрі, та й, зрештою, не довелося б. Ми кілька років грали з Сашою у «Що? Де? Коли?» в одній команді. Він чудово грає, з і IQ там все гаразд!

«Де логіка?» – шоу для сімейного перегляду чи для перегляду у колі друзів. Там є завдання різних рівнів складності, тож усім буде комфортно. Але те, що глядачу сподобається, – факт.

– Ті, хто дивитиметься, сподіваюся, оцінять роботу редакторів Нового каналу, які створили одне з небагатьох шоу за останні 10 років, яке не лише розважає, а й містить немалу інтелектуальну складову! – запевнив Сергій Притула.

Не пропустіть прем’єру шоу «Де логіка?» 9 березня Новий канал покаже відразу два випуски – о 19:00 та о 20:00