Оля Цибульська зіграла в Було – не було

Новий канал за лаштунками шоу «Де логіка?» влаштував для української співачки гру на романтичну тематику

Романтика у повітрі відчувається не тільки 14 лютого, на День закоханих, а ще пару днів до та після нього. Тож ловіть порцію зіркових зізнань про «справи сердешні». За лаштунками шоу «Де логіка?», яке навесні покаже Новий канал, одкровеннями поділилась запальна українська співачка Оля Цибульська. Вона зіграла у гру «Було – Не було» на романтичну тематику.

Зустрічалася з кількома чоловіками одночасно.

– Було у шкільні роки, – зізнається Оля. – Ходила на побачення без поцілунків, щоб порівняти, чим відрізняються чоловіки. Звісно, окрім тяги до романтичних пригод гормонального характеру.

Невдалі побачення чи невдалі (образливі) сюрпризи.

– Було! – каже Цибульська. – Тост мого колишнього, який, до речі, жодного разу не бачив мене голою, в Новорічну ніч в компанії всіх друзів: «Бажаю, щоб в тебе нарешті виросли груди!» (сміється).

Серенади під вікном чи інші творчі вчинки.

– Було. Мені подарували картину відомого художника з виставки в Парижі, – розповідає співачка. – Так один кавалер хотів потрапити в моє серце. Картину повернула. Я не Лувр, щоб впускати в свій дім чоловіка, який мені не до душі, навіть з найкращими полотнами.

Стриптиз.

– Було. Пам’ятаю, як на «Фабриці зірок» на честь Дня закоханих нам, дівчатам, подарували стриптизерів, – згадує Оля. – Невідомі хлопці в одних трусах, що труться об тебе за гроші – не мій десерт. Сама ж танцювала на Тенерифе біля океану. Думаю, цим купила свого Мусіка назавжди.

Секс у громадському чи екстремальному місці.

– Було. Секс у ліфті багатоповерхівки у Нью Йорку, – каже виконавиця. – Нью-Йоркський краєвид того дня я не пам’ятаю. А от його поцілунки – досі.

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Зізнання у коханні чоловіку першою.

– Не було. Я не розказую про любов. Я про неї співаю, – каже Цибульська.

Секс по телефону чи віртуально.

– Не було. Це як музика без нот чи зима без снігу, – відповідає Оля. – Коли любиш, як писав Станіславський, хочеш торкатись.

Коштовні подарунки від незнайомців.

– Не було. Зазвичай чоловік, який зробив коштовний подарунок, обов’язково дасть зрозуміти, хто він. Чеків, дякувати Богу, не надсилали, а листи і смс про розбите серце – так. Всі коштовності нелюбам повертаю, – зізнається артистка.

Побачення з фанатом.

– Було. Більше не піду, – ділиться Цибульська. – В чоловіках, звісно, за давньою легендою, головне – вчинки, а не слова. Та коли він не може говорити і постійно думає, кому б швидше розказати про цю зустріч, то така собі романтика виходить.

Бажання народити ще одну дитину.

– Є! Це перше, що жінка хоче зробити, коли дійсно любить.

В одну гру зіграли з Олею Цибульською за лаштунками, а в іншу, на логіку, зіграємо в кадрі. З 9 березня Новий канал покаже прем’єру – інтелектуально-розважальне шоу «Де логіка?»