Новий каналБудиночок на щастя
18 серпня

Вася та Люба потраплять у минуле. Анонс спецвипуску серіалу «Будиночок на щастя. Бурбон часу» до Дня Незалежності України

Ви точно сумували за цим подружжям! Тож тримайте гарну новину: Новий канал покаже спецвипуск ситкому в День Незалежності України - 24 серпня о 18:00!

Жовті бочки з квасом, телефонні будки, карамельні півники на паличці, перші гривні – привіт, 1996 рік. Саме туди потраплять головні герої ситкому «Будиночок на щастя»  Вася та Люба. Не на машині часу, а завдяки самогонному апарату, на якому Вася (актор Назар Задніпровський) почав гнати бурбон з кукурудзи.

Дивіться 24 серпня о 18:00 на Новому каналі.

 

 

Вася та Люба потраплять у минуле. Анонс спецвипуску серіалу «Будиночок на щастя. Бурбон часу» до Дня Незалежності України
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