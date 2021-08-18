Ви точно сумували за цим подружжям! Тож тримайте гарну новину: Новий канал покаже спецвипуск ситкому в День Незалежності України - 24 серпня о 18:00!

Жовті бочки з квасом, телефонні будки, карамельні півники на паличці, перші гривні – привіт, 1996 рік. Саме туди потраплять головні герої ситкому «Будиночок на щастя» Вася та Люба. Не на машині часу, а завдяки самогонному апарату, на якому Вася (актор Назар Задніпровський) почав гнати бурбон з кукурудзи.

Дивіться 24 серпня о 18:00 на Новому каналі.