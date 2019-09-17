Не пропусти повтор 1 сезону серіалу «Будиночок на щастя» перед грандіозною прем'єрою його продовження! Вмикай 8 жовтня о 22:00!

«Будиночок на щастя» - молода модниця Маша (Галина Безрук) погоджується на вмовляння коханого чоловіка Макса (Костянтин Войтенко) почати власний бізнес і відкрити страусину ферму в селі. З комфортної столиці молода пара переїжджає в старий бабусин будинок в смт Сеньківка, де пройшло дитинство Макса. Чи зможуть вони вижити в селі? Колориту веселим пригодам молодої пари додають хитрі і допитливі сусіди - Василь (Назар Задніпровський) і Люба (Віталіна Біблів). Навчені життєвим досвідом, вони сприймають новоприбулих киян, як щось дивне, але моторошно цікаве. Емоційний діалог села і міста породжує багато забавних непорозумінь і смішних подій.

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