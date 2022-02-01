Сільські пригоди повертаються! Щоправда, тепер вони будуть частково міські… Вже 7 лютого з 18:00 на Новому каналі стартує довгоочікуваний 3 сезон комедійного серіалу «Будиночок на щастя». Макс та Маша, Любаня та Василь знову дивуватимуть тебе своїми пригодами, але вже не тільки у Сеньківці, але й у Києві. І поки ти чекаєш на прем’єру 3 сезону, пропонуємо пригадати, з чого усе починалося та що ж робилося у 1 та 2 сезонах серіалу «Будиночок на щастя».

Дивися Будиночок на щастя 1 сезон онлайн

Дивися Будиночок на щастя 2 сезон онлайн