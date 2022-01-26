Макс та Маша з «Будиночка на щастя» запрошують сміятися по-новому на Новому!

7 лютого на Новому каналі стартує продовження улюбленої історії про неймовірну четвірку з Сеньківки в третьому сезоні «Будиночок на щастя», а вже навесні по буднях з 18:00 – комедійні серіали «Полкан» та «Молода». Не пропусти!