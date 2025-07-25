Віталіна Біблів про кумедні коментарі в директ: що пишуть акторці

Виконавиця одних з головних ролей у серіалах «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях», які восени покаже Новий канал, розповіла, чим її веселять підписники в Instagram

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Віталіна Біблів – про повідомлення від підписників

Дуже складно уявити наш світ без соцмереж. Вони стали невід’ємною частиною дозвілля, роботи та загалом будь-якої сфери життя. Для відомих людей це ще й інструмент заробітку та підвищення своєї медійності. Зірка серіалів Нового каналу «Будиночок на щастя» та «Сім’я по неділях», заслужена артистка України Віталіна Біблів розповіла, які повідомлення у директ Instagram їй запам’ятовуються найбільше.

– Я дуже люблю всіх своїх підписників! Їх наче й не дуже багато (103 тисячі – прим. ред.), але вони активні та класні. Інколи дарують мені подарунки: листівки або прикраси, виготовлені власноруч, або чашечки чи м’які іграшки надсилають, – ділиться акторка. – Але окрема тема – повідомлення. Є дуже кумедні приклади. Пишуть: «Прівєт, як діла?» або просто «Шо робиш?» Буває ще таке: «Чого мовчиш?» Обожнюю, коли таке пишуть. Піднімає настрій (сміється). Також стабільно запитують про продовження серіалів. Наприклад, щойно почав виходити в ефір шостий сезон «Будиночка на щастя», як уже пишуть: «А коли буде сьомий сезон?»

Та є серед усіх цих повідомлень особливе. Його Віталіна не забуде ніколи.

– Лідер найпам’ятніших повідомлень мого директу такий: «Привіт! Мене звати Галя. Дуже треба поставити паркан. Дай 10 тисяч», – сміючись, розповідає Біблів. – Уявіть, такий у мене був запит.

Чекайте прем’єру серіалу «Сім’я по неділях» та продовження шостого сезону «Будиночка на щастя» восени в ефірі Нового! Стежте за новинами на сайті та в соцмережах телеканалу, аби не пропустити цікаве про акторів та деталі сюжету.