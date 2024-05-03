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У шкарпетці з листочками та проварені у вині: лайфхаки великодніх яєць від Наталки Денисенко

У шкарпетці з листочками та проварені у вині: лайфхаки великодніх яєць від Наталки Денисенко

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Попри повномасштабну війну українці прагнуть свята! Адже наш народ нікому не зламати. Усі намагаються дотримуватися загально прийнятих великодніх традицій: сходити по вербу у Вербну неділю, поприбирати квартиру в Чистий четвер, підготувати кошик зі смаколиками та посвятити його. Звісно, є традиції, яких дотримується не кожен. Наприклад, постувати, випікати паску, фарбувати яйця. Про свої звичаї на Великдень розповіла акторка, яка виконує головні ролі в серіалах «Будиночок на щастя» та «Зв’язок» (Новий канал) Наталка Денисенко.

– Зізнаюсь, я не дотримуюся посту і не печу паски, бо не маю на це сил та часу. Можливо, лише один раз у житті вдалося правильно попостувати. Але є те, що роблю завжди. Фарбую яйця! – розповідає Наталка Денисенко. – По-перше, це дуже цікаве та прикольне заняття, яке подобається моєму синочку Андрійку. По-друге, хочеться на свято додати чогось свого. Знаєте, аби пасочка пасувала до яєчок, і зробити кошик, який захочеться сфоткати й викласти в Instagram (сміється).

У шкарпетці з листочками та проварені у вині: лайфхаки великодніх яєць від Наталки Денисенко

Єдиного фірмового способу фарбування яєць у Наталки немає. В цій справі вона любить експериментувати!

– У мене кожного Великодня – по-різному. Взагалі, дуже подобається спосіб, коли кладуть листочок на яйце, зав’язують його капроновою шкарпеткою і варять у цибулинні чи барвнику. Виходить гарний такий природний візерунок. Але, чесно кажучи, люблю це просто роздивлятися. Сама намагаюся використовувати більш сучасні ідеї, – каже Денисенко. – Наприклад, робити мармурові яйця, проварюючи їх у червоному вині, а потім настоюючи в ньому. Думаю цьогоріч застосую цю техніку. До речі, в нас із сином є цікавий досвід у писанкарстві! На Великдень у перший рік повномасштабної війни ми з Андрійком були в готелі на заході України й потрапили на майстер-клас із розпису яєць. Усі писанки та крашанки, що вийшли тоді, відправили хлопцям на передову. А цього року я сама планую зібрати величеньку посилку з великодніми смаколиками для чоловіка (український актор Андрій Федінчик – прим. ред.), який у ЗСУ, та його побратимів.

У шкарпетці з листочками та проварені у вині: лайфхаки великодніх яєць від Наталки Денисенко

Дивіться комедійні українські серіали «Будиночок на щастя» та «Зв’язок» на YouTube-каналі Нового. І щасливого вам Великодня!

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