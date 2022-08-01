«Здається, що й не було іншого життя»: Костянтин Войтенко – про своє волонтерство

Актор серіалу «Будиночок на щастя», який показує Новий канал, розповів, що мріє після перемоги з гордістю і усмішкою озирнутися на всі зроблені хороші вчинки

Майже з першого дня війни зірка українського комедійного серіалу «Будиночок на щастя» (Новий канал) Костянтин Войтенко разом із професійним танцівником Антоном Нестерком об’єдналися й допомагають українським воїнам. За п’ять місяців війни хлопці творчих професій перекваліфікувалися на справжніх волонтерів!

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– Світ став зовсім другим, ми ніби потрапили в інший вимір. Я от, наприклад, вже знаюся на коліматорних прицілах. Хоча раніше для мене це був просто «приціл», – сміється Костя. – Мені здається, що й не було іншого життя, що ось зараз – моє життя. Я так звик до нього. Думаю, що після війни навіть буду трохи сумувати.

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Костянтин Войтенко зі своїм колегою роблять усе можливе, щоб пришвидшити перемогу України, і актор сподівається, що ці щоденні добрі справи і згуртованість українців залишаться хорошою традицією і після війни.

– Мій майстер курсу, який пройшов Другу світову, розповідав, що це були найкращі роки його життя. Незважаючи на те, що йде жахлива війна, вона все ж таки змушує робити хороші вчинки. І мені здається, це на все життя! – поділився актор у YouTube-проекті української телеведучої Міли Єремєєвої «Очима правди». – Ми зараз робимо дуже добру справу й будемо сумувати, хоч як би це звучало. Нам потрібно максимально пришвидшити перемогу, перемогти, а потім озирнутися назад і сказати: «Ну, це було так як треба» (усміхається).