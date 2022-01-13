Як Галина Безрук святкувала Новий рік

7 лютого о 18:00 на Новому каналі стартує прем’єра ситкому «Будиночок на щастя». На вас чекають нові пригоди двох подружніх пар: Васі та Люби, Маші та Макса.

Щороку відзначання Нового року та Різдва вакторки «Будиночок на щастя» (Новий канал) Галини Безрук проходять без гучних гулянь. Адже вона віддає перевагу затишному святкуванню у родинному колі. Та, на жаль, кілька років тому Новорічна ніч у її сім’ї перетворилася на справжнє випробування.

– Моя донька народилася за два тижні до Нового року, – каже акторка. – Вона була доволі спокійною дитиною і плакала дуже рідко. Тому в нас налагодився комфортний графік прийому їжі та сну. І на той час її нічого не турбувало. Та 31 грудня о другій дня донька почала дуже сильно плакати. Ми з чоловіком перепробували всі методи, аби її заспокоїти. Нічого не допомагало.

Галина зателефонувала педіатру та описала ситуацію. Лікарка визначила, що, ймовірно, дитині у вушні пазухи потрапило молоко та запеклося. І саме від болі у вухах вона не може заспокоїтись.

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– Педіатр порекомендувала знайти кілька крапель спирту або горілки і крапнути їх у вухо, – розповідає Галина. – На жаль, вдома у нас нічого такого не було. Чоловік взяв чарку й пішов до сусідів у пошуках горілки.

Годинник пробив 12 годину, і всі вже святкували Новий рік.

– І, як на зло, більшість сусідів пили лише шампанське, – з усмішкою згадує акторка. – Чоловік не здавався і продовжував ходити з чаркою по квартирах. На щастя, таки знайшов горілку. Одну краплинку крапнули доньці у вушко. Біль зник, і вона заснула. Після пережитого стресу ми з чоловіком спокійно сіли святкувати Новий рік, який нам запам’ятався на все життя!

Дивіться прем’єру ситкому «Будиночок на щастя» 7 лютого на Новому каналі