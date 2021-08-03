Бурбон часу: герої «Будиночок на щастя» потрапили у минуле

Ви точно сумували за цим подружжям! Тож тримайте гарну новину: Новий канал покаже спецвипуск ситкому в День Незалежності України

Жовті бочки з квасом, телефонні будки, карамельні півники на паличці, перші гривні – привіт, 1996 рік. Саме туди потраплять головні герої ситкому «Будиночок на щастя» (Новий канал) Вася та Люба. Не на машині часу, а завдяки самогонному апарату, на якому Вася (актор Назар Задніпровський) почав гнати бурбон з кукурудзи. Захопливі пригоди подружжя глядачі побачать 24 серпня о 18:00 на Новому каналі.

– Спецвипуск з нагоди Дня Незалежності буде невеличким вступом до третього сезону серіалу, – розповідає режисер-постановник і продюсер Сергій Атрощенко. – Ми повернули героїв у їхню молодість. Тому й серії побудували на спогадах та атмосфері тих часів.

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Люба (акторка Віталіна Біблів) одягне лосіни, малинову спідницю та стане грозою Сеньківки.

– І знову зустріну першого парубка на селі та зрозумію, що саме він має стати моїм чоловіком, – з усмішкою розповідає акторка.

Разом герої поринуть у захопливу пригоду минулим.

– Згадую молодість не лише в кадрі, і вам раджу, – розповідає актор Назар Задніпровський. – Тому дуже рекомендую подивитись спецвипуск батькам, які зараз «пиляють» своїх дітей за дрібниці. Нехай згадають, якими вони були в молодості та яких помилок допускались.

Вже за традицією зйомки відбувались у селі Сеньківка, де мешкають головні герої «Будиночку на щастя». Основні сцени знімали біля оселі Васі і Люби та на центральній площі села. До речі, саме тоді й мешканцям Сеньківки випала нагода стати акторами ситкому. Бо хтось гармонійно в’їхав в кадр на велосипеді, а хтось пройшов поряд з акторами.

Прем’єра спецвипуску «Будиночок на щастя» до Дня Незалежності 24 серпня о 18:00 на Новому каналі