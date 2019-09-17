Video: Прем’єра! Блондинки разом із Лесею повертаються! Анонс шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

Дивіться онлайн АНОНС - Хто проти блондинок 2 сезон на Новому каналі
Новий канал / Хто проти блондинок? / Прем’єра! Блондинки разом із Лесею повертаються! Анонс шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
17 вересня

Прем’єра! Блондинки разом із Лесею повертаються! Анонс шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

Дивіться прем'єру ігрового шоу «Хто проти блондинок?» з 24 вересня о 19:00 на Новому каналі.

«Хто проти блондинок?» - це битва умів і інтуїції. 50 сексуальних і розумних красунь об'єднаються, щоб розвінчати стереотипи про «дурненьких блонді», і викличуть на інтелектуальну дуель зіркового чоловіка. Хто зможе гідно пройти два тури і СуперГру?

Прем’єра! Блондинки разом із Лесею повертаються! Анонс шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
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