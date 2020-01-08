Дивіться прем'єру нового яскравого сезону ігрового шоу «Хто проти блондинок?» скоро на Новому каналі.

«Хто проти блондинок?» - це битва розуму та інтуїції. 50 сексуальних і розумних красунь об'єднаються, щоб розвінчати стереотипи про «дурненький блонді», і викличуть на інтелектуальну дуель зіркового чоловіка. Новий сезон - нові правила! Цікаво, хто з чоловіків зможе обіграти красунь цього разу?