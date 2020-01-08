Video: ПРЕМ’ЄРА! Блондинки повертаються! Анонс нового сезону «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

Дивіться онлайн новий сезон АНОНС - Хто проти блондинок на Новому каналі
Новий канал / Хто проти блондинок? / ПРЕМ’ЄРА! Блондинки повертаються! Анонс нового сезону «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
08 січня

ПРЕМ’ЄРА! Блондинки повертаються! Анонс нового сезону «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

Дивіться прем'єру нового яскравого сезону ігрового шоу «Хто проти блондинок?» скоро на Новому каналі.

«Хто проти блондинок?» - це битва розуму та інтуїції. 50 сексуальних і розумних красунь об'єднаються, щоб розвінчати стереотипи про «дурненький блонді», і викличуть на інтелектуальну дуель зіркового чоловіка. Новий сезон - нові правила! Цікаво, хто з чоловіків зможе обіграти красунь цього разу?

 

ПРЕМ’ЄРА! Блондинки повертаються! Анонс нового сезону «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
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