Video: Не треба над нами насміхатися! Анонс нового сезону «Хто проти блондинок?»

Дивіться онлайн новий сезон АНОНС - Хто проти блондинок на Новому каналі
Новий канал / Хто проти блондинок? / Не треба над нами насміхатися! Анонс нового сезону «Хто проти блондинок?»
23 січня

Не треба над нами насміхатися! Анонс нового сезону «Хто проти блондинок?»

Дивися прем'єру нового яскравого сезону ігрового шоу «Хто проти блондинок?» 4 лютого на Новому каналі.

«Хто проти блондинок?» - це битва розуму та інтуїції. 50 сексуальних і розумних красунь об'єднаються, щоб розвінчати стереотипи про «дурненький блонді», і викличуть на інтелектуальну дуель зіркового чоловіка. Новий сезон - нові правила! Цікаво, хто з чоловіків зможе обіграти красунь цього разу?

Не треба над нами насміхатися! Анонс нового сезону «Хто проти блондинок?»
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