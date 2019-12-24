Новий канал / Хто проти блондинок? / Ігоря Ласточкіна розкусили! Анонс 14 випуску шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
24 грудня

Ігоря Ласточкіна розкусили! Анонс 14 випуску шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

Дивіться шоу «Хто проти блондинок?» по вівторках о 19:00 на Новому каналі.

«Хто проти блондинок?» - це битва умів і інтуїції. 50 сексуальних і розумних красунь об'єднаються, щоб розвінчати стереотипи про «дурненьких блонді», і викличуть на інтелектуальну дуель зіркового чоловіка. Хто зможе гідно пройти два тури і СуперГру?

Ігоря Ласточкіна розкусили! Анонс 14 випуску шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
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