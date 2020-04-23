Video: Блондинок зустрічають по одягу… Анонс 13 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

Дивіться онлайн 13 випуск АНОНС - Хто проти блондинок на Новому каналі
Новий канал / Хто проти блондинок? / Блондинок зустрічають по одягу… Анонс 13 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
23 квітня

Блондинок зустрічають по одягу… Анонс 13 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

Дивись 13 випуск нового яскравого сезону ігрового шоу «Хто проти блондинок?» 28 квітня на Новому каналі.

«Хто проти блондинок?» - це битва умів і інтуїції. Сексуальні і розумні красуні об'єднаються, щоб розвінчати стереотипи про «дурненьких блонд», і викличуть на інтелектуальну дуель зірквого чоловіка. Новий сезон - нові правила! Цікаво, хто з чоловіків зможе обіграти красунь на цей раз?

Блондинок зустрічають по одягу… Анонс 13 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
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