Video: Блондинки перевірять, який Олег Кензов у ліжку! Анонс 17 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

Дивіться онлайн 17 випуск АНОНС - Хто проти блондинок на Новому каналі
Новий канал / Хто проти блондинок? / Блондинки перевірять, який Олег Кензов у ліжку! Анонс 17 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
25 травня

Блондинки перевірять, який Олег Кензов у ліжку! Анонс 17 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

Дивись 17 випуск нового яскравого сезону ігрового шоу «Хто проти блондинок?» 26 травня на Новому каналі.

«Хто проти блондинок?» - це битва умів і інтуїції. Сексуальні і розумні красуні об'єднаються, щоб розвінчати стереотипи про «дурненьких блонд», і викличуть на інтелектуальну дуель зірквого чоловіка. Новий сезон - нові правила! Цікаво, хто з чоловіків зможе обіграти красунь на цей раз?

Блондинки перевірять, який Олег Кензов у ліжку! Анонс 17 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
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