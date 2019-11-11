Новий канал / Хто проти блондинок? / Артистка цирку закрутить Бабкіну голову! Анонс 8 випуску шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
11 листопада

Артистка цирку закрутить Бабкіну голову! Анонс 8 випуску шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

Дивіться шоу «Хто проти блондинок?» по вівторках о 19:00 на Новому каналі.

«Хто проти блондинок?» - це битва умів і інтуїції. 50 сексуальних і розумних красунь об'єднаються, щоб розвінчати стереотипи про «дурненьких блонді», і викличуть на інтелектуальну дуель зіркового чоловіка. Хто зможе гідно пройти два тури і СуперГру?

Артистка цирку закрутить Бабкіну голову! Анонс 8 випуску шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
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