Дивіться шоу «Хто проти блондинок?» по вівторках о 19:00 на Новому каналі.

«Хто проти блондинок?» - це битва умів і інтуїції. 50 сексуальних і розумних красунь об'єднаються, щоб розвінчати стереотипи про «дурненьких блонді», і викличуть на інтелектуальну дуель зіркового чоловіка. Хто зможе гідно пройти два тури і СуперГру?