Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Video: Антон Лірник піде у відрив. Анонс 5 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

Дивіться онлайн 5 випуск АНОНС - Хто проти блондинок на Новому каналі
Новий канал / Хто проти блондинок? / Антон Лірник піде у відрив. Анонс 5 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
03 березня

Антон Лірник піде у відрив. Анонс 5 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі

Дивись 5 випуск нового яскравого сезону ігрового шоу «Хто проти блондинок?» 3 березня на Новому каналі.

«Хто проти блондинок?» - це битва умів і інтуїції. Сексуальні і розумні красуні об'єднаються, щоб розвінчати стереотипи про «дурненьких блонд», і викличуть на інтелектуальну дуель зірквого чоловіка. Новий сезон - нові правила! Цікаво, хто з чоловіків зможе обіграти красунь на цей раз?

Антон Лірник піде у відрив. Анонс 5 випуску 3 сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності