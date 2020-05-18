Video: А що, Притули не буде? Як знімали спецвипуск шоу «Хто проти блондинок?» з Лесею і хлопцями

Нам вдалося підгледіти, як знімалися спецвипуск шоу Хто проти блондинок? 2020, в якому ведучим став Володимир Шумко, Леся Нікітюк приміряла роль гравця, а місця блондо-бомб зайняли хлопці-блондини.
Новий канал / Хто проти блондинок? / А що, Притули не буде? Як знімали спецвипуск шоу «Хто проти блондинок?» з Лесею і хлопцями
18 травня

А що, Притули не буде? Як знімали спецвипуск шоу «Хто проти блондинок?» з Лесею і хлопцями

Завжди цікаво зазирнути за лаштунки зйомок, правда? Нам вдалося підгледіти, як знімалися спецвипуск шоу «Хто проти блондинок?», в якому ведучим став Володимир Шумко, Леся Нікітюк приміряла роль гравця, а місця блондо-бомб зайняли хлопці-блондини. Що засмутило Лесю прямо перед зйомками? Як готувався до програми новий ведучий? І як взагалі бажаючим потрапити до лав учасників «Хто проти блондинок»? Відповіді - в відео з backstage зйомок шоу.

Дивитись випуск тут.

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А що, Притули не буде? Як знімали спецвипуск шоу «Хто проти блондинок?» з Лесею і хлопцями
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