«Не знаю, як кохана вийшла за мене»: Тарас Стадницький – про стосунки з дружиною

Зірковий учасник шоу «Хто проти блондинок?» розповів про свій найбанальніший вчинок у житті

Тарас Стадницький – справжній гумористичний талант. Успішний актор, який відомий за своєю роллю Володьки в телесеріалі «Танька і Володька». Цього тижня він боротиметься за першість у шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал). Чоловік став останнім учасником цього сезону.

– Я не знаю, як поводитись із блондинками, – зізнався Тарас за лаштунками шоу. – До брюнеток вже знайшов підхід, бо моя дружина має темний колір волосся. А от як комунікувати з 43-ма блондами одночасно? То для мене справжній виклик!

Гуморист розповідає, що дружина завжди йому допомагає. І саме вона формує їхні гармонійні сімейні стосунки вже 16 років.

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– Мене вражає та надихає її багатозадачність і непередбачуваність, – каже Тарас. – Я не маю таких здібностей.

А ще актор зізнається, що не розуміє, чому дружина вийшла за нього заміж.

– Я такий банальний у вчинках (усміхається), – каже Тарас. – Знаю, що жінки люблять чоловіків, які здійснюють заради них якісь вчинки. А я ж до такої міри неоригінальний, що запропонував коханій одружитися 14 лютого. Освідчився у квартирі, яку ми орендували.

Тарас розповідає, що після кожного банального вчинку картає себе за те, що нічого оригінального не придумав.

– Дівчата, не ображайтесь, коли чоловіки не дарують вам квіти, – каже гуморист. – Бо вони вважають, що кожен дурень так може (усміхається). Це ж банально!

Сьогодні о 19:00 остання програма третього сезону шоу «Хто проти блондинок?» на Новому каналі.

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