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Ведучий Нового каналу отримав на день народження два однакових подарунка

Завидний холостяк, ведучий реаліті «Кохання на виживання» Олег Кензов згадав про надзвичайний збіг обставин

Чоловіки з Марсу, а жінки з Венери. Та схоже, що й дівчата незабаром зможуть потрапити на Марс. І це не жарт! Учасниця шоу «Хто проти блондинок?» (Новий канал) Діана зізналася, що вона є володаркою земельної ділянки на планеті. Такою звісткою їй вдалось здивувати дівчат та зіркового гостя – співака та ведучого Нового каналу Олега Кензова.

– Усі мріють про власну землю під Києвом, а я маю свій «клаптик» на Марсі, – розказала блондинка.

Більше того, дівчина навіть показала документи, які це засвідчують.

– Сертифікат виданий Місячним посольством в Україні, – каже Діана. – Навіть є детальні фото землі з описами.

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Такий подарунок блондинка отримала за участь у конкурсі краси. Каже, що дуже засмутилася, адже іншим дівчатам дали справді цінні призи.

– Тепер я – ні ногою на конкурси та сумнівні шоу, – розповідає «золотоволоска».

До речі, не лише блондинки отримують оригінальні подарунки. Олег Кензов розказав, як друзі його привітали  на день народження.

– Спочатку один товариш мені подарував спортивну сумку, – каже співак. – Через кілька годин я отримав від іншого друга теж спортивну сумку. І ще один подарував рюкзак. Вони між собою не домовлялися (усміхається). Було незвично і дуже весело!

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